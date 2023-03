Schön und bissig

Der erste Sieg war ein hartes Stück Arbeit. Doch in Wilhelmsburg haben die Kicker des FC Purkersdorf nicht nur gezeigt, dass sie den vielleicht besten Fußball in der Liga spielen, sondern sich auch in eine Partie verbeißen können. Das 2:1 unterstreicht, dass die Konkurrenz Prager & Co mit auf der Titelrechnung haben muss. Vorausgesetzt, die Novara-Truppe kann am Wochenende daheim gegen Eichgraben nachlegen.

Die ersten Pflichtspieleindrücke stimmen positiv. Schließlich präsentierte sich die Abwehr sattelfest, war auch mit langen Bällen nicht aus dem Konzept zu bringen. Winterzugang Mehmet Aydogan absolvierte einen guten Kurzeinsatz, deutete an, dass er zur Waffe bei Standards werden kann. Und: Auch der Fitnesslevel der Purkersdorfer scheint schon auf „Meisterniveau“. Entscheidend ist ja nicht das erste Match, sondern der lange Atem auf den letzten Metern der Meisterschaft.