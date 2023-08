Sicherheit geht vor

6.000 Menschen wollten sich auch dieses Open-Air Konzert, das ganz im Zeichen des Austropop stand, nicht entgehen lassen und strömten auf den Hauptplatz. Thomas Stipsits und Ulli Bäer sorgten für eine gelungene Erinnerung an Georg Danzer. Leider war nach ein paar Liedern von STS-Legende Gert Steinbäcker Schluss – und das bei einem seiner letzten Konzerte. Thomas Spitzer und Christian Kolonovits blieb der Auftritt in Purkersdorf aufgrund des Wetters verwehrt.

Natürlich ist es schade, dass dieses große Event abgebrochen werden musste. Aber die Stadtgemeinde hat als Veranstalter richtig gehandelt. Man will sich nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn ein Blitz auf der Bühne eingeschlagen oder Hagelkörner Menschen verletzt hätten. Sicherheit muss an oberster Stelle stehen. Da waren sich auch die meisten Gäste einig, die das Konzert in den Sozialen Medien lobten und die Entscheidung guthießen. 2024 wird es ja wieder die Gelegenheit geben, zu den Open-Airs zu kommen.