Titelsammler und WM-Star

Es war die Woche der Athleten des Österreichischen Fachverbands für Turnen in unserer Region. Sara Hekele, die in Purkersdorf groß geworden ist, und als Jiu-Jitsu-Kämpferin, aber auch erblich vorbelastetes Tennistalent zunächst von sich reden machte, ist nun seit Jahren Österreichs Nummer eins im Trampolinspringen. Mit vier Einzelstaatsmeistertitel und drei im Synchronbewerb ist sie bereits am zweiten Rang der ewigen Bestenliste in Österreich.

Für Schlagzeilen immer gut sind auch die Geschwister Wolf im Kunstturnen. Ein Vizemeistertitel gilt bei ihnen als Niederlage!

Für die Krönung sorgte am Montag aber die Böheimkirchnerin Selina Kickinger. Die SLZ-Abgängerin war erstmals bei einer Elite-WM am Start und wusste in Japan vor allem am Boden voll zu überzeugen. Ihr Traum hat sich erfüllt. Und mit 19 Jahren steht sie erst am Anfang ihrer internationalen Karriere.