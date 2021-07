Die Stadtgemeinde Pressbaum will das Brosig-Grundstück an der Hauptstraße an die Wohnbaugenossenschaft Alpenland verkaufen. Geboten werden 1,5 Millionen Euro. Das Angebot ist für Pressbaum durchaus lukrativ. Jedoch sollte die Stadtspitze die Wünsche der Bürger nicht außer Acht lassen. Eine Petition, die in etwas mehr als einer Woche – nur mit einer Bewerbung in den sozialen Netzwerken – schon 200 Unterstützer sammeln kann, zeigt, dass die Bürger ein Mitspracherecht wollen. Gegen einen Verkauf des Grundstückes, überhaupt wenn Platz für Kindergartengruppen geschaffen wird, spricht grundsätzlich nichts.

Die Stadt sollte die Fläche aber nicht um jeden Preis veräußern. Eine Änderung der Bauklassen würde ein falsches Signal an die Bürger schicken, nämlich dass für einen Bauträger mit viel Geld Ausnahmen gemacht werden, während sich alle anderen an den Bebauungsplan zu halten haben. Besser wäre es, in Abstimmung mit den Bürgern eine Lösung zu finden, die Wohnungen und einen Erholungsraum möglich macht.