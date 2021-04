So richtig glauben will es noch keiner: Sowohl die Bürger des Bezirks als auch der Landeshauptstadt – in Summe an die 200.000 Menschen – sollen im VAZ St. Pölten geimpft werden. Denn dort plant das Land das einzige Impfzentrum für Stadt und Bezirk. Die Impfstraßen in Gablitz und Pressbaum werden eingestellt.

Zwar mag es logistisch einfacher sein, nur 20 Zentren mit Impfstoffen zu versorgen. Den Kürzeren ziehen aber Bürger und Gemeinden, die über Wochen an einer guten Infrastruktur gearbeitet haben. Das Land scheint deren Arbeit nicht wertzuschätzen. Es wäre besser gewesen, die regionalen Impfstraßen zu belassen, um den Bürgern den Weg zum Vakzin zu erleichtern. Bleibt zu hoffen, dass sich genug Menschen impfen lassen wollen, damit der Betrieb wieder notwendig wird. Gemeinden können die Ressourcen aufstellen. Das haben sie ja bewiesen.