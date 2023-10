Wichtiger Austausch

Eigentlich ist man ja froh, wenn man nichts mit der Polizei zu tun hat. Denn in vielen Fällen ist eine Zusammenkunft mit ihnen negativ behaftet. Häufig muss man Strafe zahlen oder ist, wenn es noch schlimmer kommt, sogar in einen Unfall verwickelt. Oft hat man sogar ein ungutes Gefühl, wenn ein Polizeiauto nur irgendwo in der Nähe steht, weil man weiß „jetzt ist schon wieder was passiert“.

Um etwaige Hemmschwellen zu überwinden, wurde die Aktion „Coffee with Cops“ ins Leben gerufen. Zwei Treffen mit Polizistinnen und Polizisten aus den Dienststellen der Region gab es auch in Tullnerbach und Gablitz. In lockerer Atmosphäre konnte man mit den Polizisten plaudern und sie näher kennenlernen. Künftig soll dieser Treff regelmäßig stattfinden.

Diese Initiative ist zu begrüßen. Schließlich lernt man die Gesetzeshüter der Region auf diese Weise besser kennen und auch das Sicherheitsgefühl wird verstärkt, wenn man sich öfter mit der Polizei austauscht.