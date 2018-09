Wilfried Scheutz hat nicht nur einen fixen Platz in der österreichischen Musikgeschichte, er hat auch das Pressbaumer Kulturleben zu dem gemacht, was es heute ist. Die Vereinsmeierei, die Xangsmeierei, alles seine Ideen. Über ein Jahr nach seinem Tod ist die große Lücke, die er hinterlassen hat, nach wie vor spürbar.

Sei es bei einer Anmoderation vor einem Konzert auf der Bühne des Gasthauses Mayer oder seine Präsenz in der Küche der Vereinsmeierei oder den Veranstaltungen in der Region. Er fehlt einfach. Nicht nur im kulturellen Leben, sondern auch bei seinen Wegbegleitern. Die setzen sich mit viel Herzblut dafür ein, dass er nicht vergessen wird. Sei es in Gesprächen unter Bekannten oder eben, wie am 29. September: Pressbaum United ist auch eines der vielen „Babys“ von Wilfried.

Nun wurde die Veranstaltung wieder ins Leben gerufen zu Ehren von Wilfried und seinem Wirken. Jahrelange Freunde und Bekannte stehen dann auf der Bühne und interpretieren seine Werke auf ihre eigene Weise. Ein musikalisches Denkmal, das sich Wilfried verdient hat.