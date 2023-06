Wirtshäuser erhalten

Einmal mehr wird ein Gasthaus in der Region von den Besitzern nicht weitergeführt. Die gute Nachricht ist aber, dass das Gasthaus „Zum Schreiber“ in Gablitz mit Nui Masong eine Nachfolgerin gefunden hat.

In der Region Purkersdorf scheint es ein Wirtshaussterben, wie es in anderen Regionen zu sehen ist, nicht zu geben. Bislang konnten immer Nachfolger gefunden werden, die das Lokal weiterführen. Man denkt etwa an das Dreimäderlhaus in Wolfsgraben, das ehemalige Gasthaus zur Linde in Purkersdorf oder eben jetzt das Gasthaus „Zum Schreiber“.

Das Gute daran ist: Nui Masong möchte die traditionelle Wirtshauskultur beibehalten. Thailändische Gerichte wird es, wenn überhaupt, lediglich als Empfehlung geben, der Fokus liegt auf österreichischer Küche.

Es ist schön, dass sich immer wieder Gastronomen finden, die die alten Wirtshäuser übernehmen und ihren Charme weiterführen, um so die Wirtshauskultur weiterleben zu lassen.