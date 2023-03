Wo sind die Frauen?

In Purkersdorf hört Katherine Shields als Gemeinderätin auf, Christoph Angerer folgt. In Wolfsgraben haben zwei ÖVP-Gemeinderätinnen ihre Mandate zurückgelegt. Beide mit Frauen nachzubesetzen, ist höchstwahrscheinlich nicht möglich. Und die einzige Bürgermeisterin in der Region – Claudia Bock – wird für die nächste Periode nicht mehr zur Verfügung stehen. Folgen wird voraussichtlich der kürzlich gewählte Vize Christian Lautner. Es ist schwer, Frauen zu finden, die sich politisch engagieren. Zeit für abendliche Sitzungen aufzuwenden ist neben Job, Kindern und Haushalt schwierig. Von Halbe-halbe ist man noch weit entfernt. Viele schreckt es auch ab, gegen die Übermacht an älteren Männern im Gemeinderat aufzustehen. Jetzt ist es notwendig, für die Frauen Rahmenbedingungen zu schaffen, damit ihnen der Schritt in die Politik leichter fällt. Ihre Meinung muss gehört werden.