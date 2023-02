Zum Wohle der Kinder

Husten, Schnupfen, Halsschmerzen, Fieber – ist es nur ein grippaler Infekt oder doch etwas Ernsteres? Gerade bei ihren Kindern wollen die Eltern lieber von einem Arzt abklären lassen, was ihnen fehlt. Greift man in die Brieftasche, bekommt man beim Wahlarzt rasch einen Termin. In der Region bleibt für jene, die es sich leisten können, oft nur diese Option, denn der nächste Kassen-Kinderarzt ist in Wien, Tulln oder Böheimkirchen.

Die Kassenstelle in Purkersdorf ist seit sechs Jahren unbesetzt. Bewerber gibt es keine. Gründe: Die Arbeit wird mehr, das Geld für Untersuchungen ist zu wenig, die Zeit für die Patienten fehlt.

Um dem entgegenzuwirken, muss dringend gehandelt werden. Eine Außenstelle des St. Pöltner Primärversorgungszentrum wäre die beste Lösung für Kinder, Ärzte und Eltern. Jetzt müssen Ärztekammer und Gesundheitskasse so schnell wie möglich ihr OK geben.