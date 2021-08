Die Impfzentren sollen Mitte August geschlossen werden, dennoch soll weiterhin ein Impf-Angebot in den Gemeinden gewährleistet sein – und zwar in sogenannten „Pop-up-Impfstraßen“. Für solch eine hat sich Michael Cech, Bürgermeister von Gablitz und Obmann der Kleinregion „Wir 5 im Wienerwald“, mit der Glashalle beworben – und grünes Licht bekommen.

Ein tolles Angebot für alle Bürgerinnen und Bürger in und um Gablitz. Neben der Teststraße, die gemeinsam von den fünf Gemeinden der Kleinregion Purkersdorf, Gablitz, Wolfsgraben, Mauerbach und Tullnerbach betrieben wird, konnten nun auch zwei Impftage für die Region gewonnen werden. Alle Kurzentschlossenen können an einem der beiden Ímpftage spontan in die Glashalle kommen und sich impfen lassen.

Hier zeigt sich wieder, dass man gemeinsam – in diesem Fall als Kleinregion – mehr erreichen kann als alleine. Eine Kooperation, von der auch die Bevölkerung klar profitiert.