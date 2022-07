Kunst des 21. Jahrhunderts

Ab Oktober ist das Irenental um eine Kulturinitiative reicher, denn: es wird ein neuer Kulturpfad eröffnet. Eine Initiative, die nicht nur bereits verstorbene Künstler vor den Vorhang holt, sondern auch aktuell in der Gemeinde lebende.

Den Künstlern wird nicht nur eine zusätzliche Bühne geboten, auch der Bevölkerung wird Kultur kostenlos und niederschwellig nähergebracht. Ausreden, dass etwa der Besuch von Ausstellungen zu teuer sei, werden mit dieser Initiative zunichtegemacht. Auch Menschen, die mit Kunst eher wenig am Hut haben, kommen so damit in Berührung. Die Aktion ist auch im 21. Jahrhundert angekommen, gibt es an den Stationen QR-Codes, hinter denen sich etwa Musik verbirgt.

Bleibt nur zu hoffen, dass die Bevölkerung von dem Angebot Gebrauch macht und auch die Umlandgemeinden auf den Zug aufspringen, um auch bei ihnen Kultur für alle bieten zu können.