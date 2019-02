Manche Geschichten wiederholen sich einfach. So auch jene in Wolfsgraben zum Thema „Befragung zum Gemeindeamt“.

Um eine Befragung rechtmäßig erwirken zu können, müssen mindestens zehn Prozent der Wahlberechtigten eine Unterschrift leisten. 2015 erreichte die Liste Aktives Wolfsgraben diese Marke und fragte die Bürger, ob das Gemeindeamt in den Wirtschaftspark übersiedeln oder am alten Standort (Hauptstraße 54 bis 56) bleiben soll. Die Mehrheit war für einen Verbleib, das Amt war zu diesem Zeitpunkt aber bereits übersiedelt. Diese Woche legte der Dorferneuerungsverein eine valide Unterschriftenliste vor. Dieses Mal zur Frage, ob das Gemeindeamt wieder am alten Standort in einem neuen Gebäude errichtet werden soll.

Eine Befragung ist wahrscheinlich. Nur die Sinnhaftigkeit dahinter ist zu hinterfragen. Egal wie das Ergebnis lautet, es ist nicht bindend für den Gemeinderat. Ein wahrlich zahnloses Mittel der Lokal-Demokratie.