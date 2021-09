Nichts wurde es also mit dem erklärten Ziel der Gablitzer, den Anschluss an die Spitzengruppe wiederherzustellen. Nach der Niederlage in Langenlebarn bleibt der Blick fürs Erste noch auf den Tabellenkeller gerichtet. Der katastrophale Start in die Saison, mit drei Niederlagen in Serie, konnte von Neo-Trainer Amir Bradaric doch nicht „in einem Aufwasch“ wettgemacht werden.

Wobei schon eine Rote Karte und ein verwandelter Freistoß in derselben Aktion nötig waren, um die Gablitzer bei den Tullnerfeldern — erstmals unter Bradaric — außer Tritt zu bringen. Der Spielverlauf sprach gegen die Gablitzer!

Aber nicht nur die Leistung vor dem Ausschluss lässt weiter von besseren Zeiten träumen. Auch scheint Bradaric nun auf einen längeren Verbleib auf der Gablitzer Kommandobrücke eingestellt zu sein. So ist zumindest sein Hinweis zu verstehen, dass er bereits am Aufbau einer Mannschaft fürs Frühjahr bastelt. Und der Trainerroutinier wirkt so emotional auf einer Betreuerbank wie schon lange nicht. Die Gablitzer Fans dürfen sich wohl auf eine Rückrunde mit viel Qualität und Feuer freuen.