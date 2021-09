Nach dem Katastrophenstart mit 0:9-Punkten nach drei Runden und immer schlechter werdenden Leistungen hat man beim SV Gablitz die Notbremse gezogen und den Trainer gefeuert. Drei Runden später schaut die Bilanz mit drei Siegen in Folge in der Tasche schon rosiger aus — 9:9-Punkte!

Amir Bradaric als Trainer zurückgeholt zu haben, scheint also die richtige Entscheidung von Obmann Andreas Forche gewesen zu sein. Endgültig Klarheit darüber sollte die Sontagsmatinee in Langenlebarn bringen. Mit einem weiteren Sieg wäre es möglich, wieder Anschluss zur Spitzengruppe zu finden. Und man erinnere sich: Forche hatte vor Saisonbeginn die stärkste Elf seit langer Zeit in Gablitz versprochen!

Bradaric ist von der Dreierkette auf die altbewährte Viererkette zurückgegangen, was angesichts der immer starken zentralen Achse beim SVG naheliegend ist — und es läuft!

Die fehlenden Flügelspieler für die Dreierkette sind einst auch Meistertrainer Stefan Gogg auf den Kopf gefallen. Jungtrainer Matthias Sirucek pokerte genauso und verlor. Im Unterhaus muss man sein Konzept an die vorhandene Mannschaft anpassen, nicht umgekehrt!