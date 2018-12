In ein neues Abenteuer stürzt sich Stephan Palla. Wobei „stürzen“ nicht das richtige Wort ist, suggeriert es doch schnellen Entschluss. Der Mauerbacher hat sich aber ein halbes Jahr Zeit gelassen, eher er den Wechsel nach Asien vollzogen hat.

Der 29-Jährige heuerte nicht bei irgendwem an. Buriram United ist so etwas wie das thailändische Red Bull Salzburg. Einst ein Hauptstadtklub unter vielen, hat es ein Milliardär übernommen und in die Provinz versetzt. In den letzten zehn Jahren wurde man siebenmal Meister, dreimal Pokal- und Ligapokalsieger und erreichte 2013 in der asiatischen Champions League das Viertelfinale.

Auch der aktuelle SKN-Trainer Ranko Popovic war eine Saison lang Trainer bei Buriram, ehe er 2017 nach einem angeblichen Faustschlag gegen einen gegnerischen Masseur entlassen wurde. Palla war kurioserweise zuletzt selbst 17 Tage lang beim SKN, ehe er seinen Vertrag löste, und seinen Traum von Asien artikulierte. Die Agentur FPS Management & Consulting hat ihm den nun verwirklicht.

Die Wege des Herrn sollen unergründlich sein, lösen sich im Fußball aber meist bei Spieleragenturen auf. Die haben gemäß einer letzte Woche bekannt gewordenen Untersuchung der FIFA 2018 gesamt 483 Millionen Euro über Spielertransfers eingenommen.