Mit Christian Stanic hat sich der SV Gablitz die Dienste eines Stürmers gesichert, der als Wundertüte gilt. Bei Lustlosigkeit kann er auch in der 2. Klasse schon mal völlig unauffällig agieren, um eine Woche später seine Elf mit einem Hattrick zum Erfolg zu führen. Zum Glück überwiegen bei ihm die guten Tage, was seine Statistik mit 75 Toren in 55 Spielen bezeugt.

Diese Zahlen sind aber auch dem Umstand geschuldet, dass der 25-Jährige für sein Bombentalent zu lange in der 2. Klasse gespielt hat und dass er sich nur bei Klubs wohlfühlt, die vorne mitmischen.

In Gablitz kann der Wankelmütige, der in Perchtoldsdorf auch mit Vinzenz Jager, dem legendären Bayer im Gablitzer Dress, zusammengespielt hat, endlich zeigen, was wirklich in ihm steckt. Tore wird er in der Gebietsliga ganz sicher nicht am Fließband schießen können, aber wenn es einmal läuft bei ihm, dann muss sich jeder Gegner in Acht nehmen.

Aber Gablitz ist keine Mannschaft, die in der Hinrunde mit Leichtfüßigkeit im Spiel geglänzt hat. Und auch die Abstiegsgefahr ist nach der Hinrunde noch nicht ganz gebannt. Ein Stürmer, der die ganz weiten Wege auf sich nimmt, ist Stanic sicher nicht. Es bleibt zu hoffen, dass Trainer Thomas Skaloud einen solchen auch im Frühjahr nicht braucht.