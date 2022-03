Mit gutem Beispiel voran

Immer mehr Geflüchtete aus der Ukraine kommen in der Region an. In erster Linie sind das Mütter mit ihren Kindern.

Vor allem die Kinder, die überwiegend im Schulalter sind, brauchen jetzt ein ruhiges und stabiles Umfeld sowie Normalität. Die Einbindung in die Gemeinschaft, vor allem in die Klassengemeinschaft, ist jetzt essenziell. Genau da nimmt das BG/BRG Purkersdorf eine Vorbildfunktion ein, denn: genau diese Anforderungen werden hier erfüllt. Aber nicht nur das: Auch der Austausch mit Pädagoginnen, die selbst aus der Ukraine flüchten müssen, ist gewährleistet.

Direktorin Irene Ille zeigt, wie es geht und macht sich mit ihrer Schule für die geflüchteten Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine stark. Eine Vorgehensweise, die hoffentlich viele Schulen nachahmen werden. Bitte mehr davon!