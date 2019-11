Die Gastronomiebranche ist keine einfache. Arbeitszeiten bis spät in die Nacht und häufig muss an den Wochenenden gekocht und gekellnert werden. Viele Leute wollen sich so einen Job nicht mehr antun und ziehen sich aus dieser Branche zurück. Die bestehenden Gasthäuser haben oft mit Personalmangel zu kämpfen und müssen schließen. Aus den Traditionswirtshäusern wird dann nicht selten Wohnraum geschaffen.

Beim Gasthaus Klugmayer ist das anders – hier haben sich junge, engagierte Leute gefunden, die das Wienerwaldwirtshaus weiterführen wollen. Sie setzen auf regionale Produkte und Kinderprogramm. Dass jemand das Wirtshaus pachtet und erhalten will, ist nicht selbstverständlich. Gerade im Hinblick auf die erwähnten Probleme, mit denen die Gastro zu kämpfen hat.

Hoffentlich zahlt sich das Engagement der jungen Leute auch aus. Dem Gasthaus öfter mal einen Besuch abzustatten, kann mit Sicherheit nicht schaden.