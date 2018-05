Was wird der neue Bürgermeister Ludwig beim großen Regionsbruder Wien wohl bringen? Das lässt sich nicht so leicht beantworten. Die Regions-ÖVP scheint sich da gar nicht sicher und drückt sich lieber gleich um eine Antwort. Wahrscheinlich will man da aber nicht den ersten zarten Kontakt-Versuchen von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner vorgreifen.

Eine verbesserte Partnerschaft mit Wien ist gerade für die Region wichtig. Längst verstaubte Gespräche könnten wieder mit frischem Elan aufgenommen werden. Da wäre beispielsweise das Thema des Pendlerverkehrs.

Wie soll die Region das ständig zunehmende Verkehrsaufkommen bewältigen können? Wäre eine Offensive bei öffentlichen Verkehrsmitteln nicht im Interesse beider Partner? Wie bringen wir die Automassen davon ab, die ohnehin schon überlastete B 14 zu meiden?

Diese Themen wurden zuletzt nur noch sehr einseitig behandelt. Das, was sich nun unter Ludwig ändert, ist eine neue Gesprächsbasis und damit eine Chance, diese verstaubten Themen wieder anzugehen.