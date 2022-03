Neuzugänge zünden nicht

Die Gablitzer haben zwar mit der roten Laterne überwintert, aber noch gehofft, eine Woche vor Rückrundenstart beim Nachtragsspiel gegen Tulln diese noch an Sieghartskirchen weiterreichen zu können. Doch die im Winter kräftig umgebaute Elf setzte nahtlos dort fort, wo sie im Herbst aufgehört hatte. Zwar durften die Heimfans bis kurz vor Schluss vom Punktezuwachs träumen, aber ein Doppelschlag der Gäste unmittelbar vor Schlusspfiff sorgte für eine bittere 0:2-Heimpleite.

Somit geht Gablitz mit zwei Zählern Rückstand ins Frühjahr. Die Neuzugänge müssen jetzt rasch Zusammenwachsen, um am Ende das Ruder noch herumreißen zu können. Sieben Neue in der Startelf sind nach einer durch Covid-19-Absagen holprigen Vorbereitung sicher eine Vorgabe. Das Spielsystem des neuen Trainers will auch erst angeeignet werden. Doch die Zeit läuft ab. Die Elf muss jetzt zünden.