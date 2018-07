Ja, beim Thema „Wolf“ ist es recht leicht, sich die Finger zu verbrennen. Der evolutionäre Vorgänger unseres Hundes lässt die Wogen ganz schön hochgehen. Auch in unserer Region – spätestens seit per DNA-Test nachgewiesen wurde, dass ein Wolf in Mauerbach drei Schafe gerissen hat.

Bei all dem Getöse ist klar: Es liegt nun einmal ein EU-weites Gesetz vor. Darin ist der Abschuss des Wolfes verboten. Daran sollten sich alle halten.

Wie aus der Pistole geschossen reagierten die entsprechenden „Wolfs-Lager“ mit ihren Presseaussendungen. Die Landwirtschaftskammer fordert unter anderem die Möglichkeit zum Abschuss und diesbezüglich eine Sonderregelung für Österreich. Der WWF (World Wide Fund for Nature) mahnt in der Diskussion eine Rückkehr zur Sachlichkeit ein.

Fest steht, dass wir hier nicht vorbereitet sind. Nicht einmal die Experten haben damit gerechnet, dass sich der Wolf bis an die Wiener Stadtgrenze wagt. Es gilt hier eine Lösung zu finden und die muss irgendwo zwischen Wolf töten und mit Wolf kuscheln liegen.