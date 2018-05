Ein Ortszentrum einfach in die Landschaft zu stellen, das war früher eher die Regel, denn die Ausnahme. Eine Mehrheit im Gemeinderat reichte aus, um das Ortsbild nachhaltig zu verändern. Seit ein paar Jahren ist dieses Prozedere aber eher die Ausnahme, denn die Regel.

Bei Bauprojekten einer Gemeinde wird häufig die Bevölkerung mit einbezogen und das unter der Federführung eines Regionalmanagements. So wurde das in Purkersdorf bei der Stadterneuerung gehandhabt und soll nun auch in Pressbaum und Gablitz gemacht werden. Alles in enger Absprache mit der Gemeinde – und auch den Bürgern, falls Interesse besteht.

In Gablitz war das Interesse bei einem Workshop recht groß, 70 Personen nahmen daran teil. Den Gablitzer Grünen ist dies aber zu wenig, sie vermuten einen Alibiprozess und eine misslungene Kommunikation des Bürgermeisters. Bis zum Schluss der Veranstaltung war jedoch keiner der Grünen anwesend, wo wohl ihre Fragen beantwortet worden wären.

Nur anpatzen zu wollen, ist zu wenig, Mitarbeit ist hier wohl eher gefragt.