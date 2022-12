Auf das Auto verzichten und auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen. Das klingt in der Theorie einfach, ist in der Praxis aber oft schwer umzusetzen. Aus diesem Grund arbeiten die Wienerwald-Gemeinden aktuell am sogenannten Mikro-Öffentlichen Verkehr, der wie ein Anrufsammeltaxi funktioniert.

Öffis stärken

Damit schaffen die Gemeinden eine gute Möglichkeit, den öffentlichen Verkehr auch in abgelegenen Orten zu stärken. Ist der nächste Bahnhof weiter entfernt, kann man sich vorab einen Platz zur gewünschten Uhrzeit reservieren und sich schließlich an einer bestimmten Haltestelle in der Nähe abholen lassen. Ein Vor- und Nachteil zugleich, denn: Man muss seine Fahrten planen. Bei spontanem Bedarf kann es zu einer Wartezeit von bis zu 30 Minuten kommen. Und auch hier gilt es, Leerkilometer zu vermeiden.

Trotz allem ist das Konzept des Mikro-ÖV ein großartiges, denn auch Menschen in entlegeneren Orten sollten Öffis von der Haustüre weg nutzen können.