Radler nicht vergraulen

Vor rund zwei Wochen wurde der Radweg im Christkindlwald als Fairnesszone fertiggestellt. Dieser ist allerdings laut dem Team Wiener Straße bei schlechter Witterung nicht alltagstauglich. Daher fordern sie einen asphaltierten Radweg entlang der Wiener Straße.

Eine berechtigte Forderung. Die Menschen, die das Rad regelmäßig als Fortbewegungsmittel nutzen, werden immer mehr. Viele nutzen es als Alternative zum Auto und tragen damit massiv zum Klimaschutz bei. Um das auch weiter zu forcieren, braucht es aber ordentliche Radwege – und das zu jeder Witterung.

Entlang der B1 hat das Land zwar einen Schnellradweg geplant. Wichtig wäre aber, dass dieser so schnell wie möglich umgesetzt wird. Jetzt heißt es also, liebe Politiker, in die Gänge zu kommen, denn ohne ordentlich ausgebaute Wege, wird auch die Zahl der Radfahrer bald wieder sinken.