Die Region stellt sich touristisch neu auf. Der Tagestourismus soll die Gemeindekassen klingeln lassen. Die „Auswärtigen“ sollen kommen, ein bisserl etwas essen und trinken und vielleicht noch den einen oder anderen Euro da lassen. Dafür wird auch allerhand geboten, sei es durch ein Konzert beim Open Air in Purkersdorf oder Kulturveranstaltungen in der Bühne oder der Vereinsmeierei in Pressbaum oder gar ein Mittelalterfest.

Purkersdorf hat nun auch den historischen Aspekt entdeckt, der durchaus bei Tagestouristen ziehen könnte. Der Darstellung der Verabschiedungsszene der Mozarts könnte bald ein Schiele-Guckloch auf der Feihlerhöhe folgen.

Es wird tatsächlich alles auf den Tagestourismus ausgelegt. Doch wo sind die Konzepte für die Betreiber von Hotels und Pensionen in der Region? – Es entsteht der Eindruck, dass die sich selbst überlassen bleiben. Zu nah und günstig ist Wien. Doch Resignation hilft hier auch nicht weiter.