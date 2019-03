Pressbaums Finanzstadtrat Josef Wiesböck ist derzeit um seine Funktion nicht zu beneiden. Er muss jeden Cent mehrmals umdrehen, weil die Finanzierung wichtiger Projekte ansteht und die Gemeinde trotz dieser Ausgaben ausgeglichen bilanzieren soll.

Eines dieser Projekte ist das neue Feuerwehrhaus, das am Asfinag-Gelände entstehen soll. Rund fünf Millionen Euro soll es kosten. Es kommt auch eine Finanzspritze vom Land, den Großteil muss aber die Gemeinde selbst tragen. Da so viel Geld in einem eng kalkulierten Budget nicht gleich zur Hand ist, wird ein Darlehen aufgenommen, im Falle Pressbaums 3,5 Millionen Euro.

Und dann gibt es noch Unvorhersehbares, wie die Starkregenereignisse im Vorjahr. Die Stadtgemeinde muss schnell handeln und Schutzmaßnahmen ergreifen, die ebenfalls ins Geld gehen. Vielleicht wäre eine verpflichtende Rücklagenbildung für Gemeinden eine Möglichkeit, diese Notsituationen rasch und selbstständig zu überbrücken.