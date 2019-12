Während die meisten Parteien ihre Mandate halten wollen oder sich über einen kleinen Zugewinn freuen würden, hat die ÖVP in Purkersdorf ganz große Pläne. Die Partei will die Anzahl ihrer Mandate nämlich gar verdoppeln – von fünf auf zehn. Florian Liehr, der bis jetzt für die Türkisen im Gemeinderat war, kandidiert an zehnter Stelle und ist der festen Überzeugung, auch wieder im nächsten Gemeinderat zu sitzen.

Natürlich ist die Lage in Purkersdorf ohne Karl Schlögl für die SPÖ jetzt eine völlig andere. Sämtliche Parteien hoffen, ein paar Mandate von den Sozialdemokraten abstauben zu können. Dass die SPÖ nicht alle 23 Mandate halten wird, dürfte klar sein.

Gleich von einer Verdoppelung ihrer Mandate auszugehen, ist aber schon sehr selbstbewusst von der ÖVP. Schließlich gibt es noch einige andere Parteien und eine Liste, die sich um die Mandate reißen. Man darf also schon gespannt sein, ob Liehr im Gemeinderat sitzen wird.