Selbstfaller tut weh

Zum Frühjahrsauftakt hat sich der USV Pressbaum selbst ein Bein gestellt. Das Plus an Qualität haben die Skaloud-Schützlinge gegen St. Veit nicht auf den Platz gebracht – und eine 1:0-Führung ohne Not aus der Hand gegeben. Am Ende setzte sich das Schlusslicht mit 2:1 durch. Und für Pressbaum hat sich die Lage im Abstiegskampf deutlich verschärft.

Vier Teams zieren das Tabellenende, getrennt durch gerade einmal zwei Punkte. Die Wienerwald-Truppe steckt mittendrin im Sumpf, braucht dringend ein Erfolgserlebnis. Wie‘s Karlstetten mit dem Heimsieg gegen Leonhofen eingefahren hat. Die Konkurrenz im Keller punktet, setzt damit die Skaloud-Elf unter Druck. Zumal jetzt das schwierige Gastspiel in Ober-Grafendorf ins Haus steht.

Das folgende Heimspieldoppel gegen Loosdorf und Markersdorf kann jetzt für den USV schon vorentscheidenden Charakter haben.