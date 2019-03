Der Alltag eines Pendlers in der Region schaut oft folgendermaßen aus. Aufstehen, anziehen, ins Auto hetzen und wenig später im Stau stecken. Wie schön wäre es, gäbe es dafür eine Lösung. Und siehe da – es bahnt sich eine an.

Es ist wohl kaum zu verheimlichen, dass die Region ein Verkehrsproblem hat. In den Stoßzeiten ist an ein flüssiges Weiterkommen im Auto kaum zu denken. Die Bundesstraßen sind verstopft. Es gibt nur eine Möglichkeit und die heißt, Umstieg auf die Öffis. Wenn die doch nur öfter fahren würden ...

„U-Bahn bis nach Purkersdorf“ heißt eine Forderung, doch das gilt als unrealistisch – oder vielleicht doch nicht? Der VOR (Verkehrsverbund Ost-Region) strebt bis frühestens 2025 in den Hauptverkehrszeiten an, dass Züge sieben Mal stündlich in Purkersdorf-Zentrum und Tullnerbach-Pressbaum halten. Das entspricht einem Achteinhalb-Minuten-Intervall. Fast wie U-Bahn. Da fällt der Umstieg auf die Öffis wirklich nicht mehr schwer.