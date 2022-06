Gablitz ist nicht mehr zu retten. Seit Jahren ist die Gebietsliga-Luft dünn gewesen für die Wienerwald-Truppe. Heuer war der Abstieg nicht mehr zu verhindern. Trotz aller Bemühungen, die man Gablitz nicht absprechen kann.

Es war letztlich ein Abstieg mit Ansage. Resultat einer Summe von Fehlern und Fehleinschätzungen – vom unglücklichen Trainer-Roulette im Herbst bis hin zu den Verstärkungen im Winter, die nur bedingt hielten, was sich Robert Prokes & Co von ihnen versprochen haben. So ganz überraschend kommt‘s nicht, dass Kicker aus Wien Anlaufzeit brauchen, um sich auf das robustere und schnellere Spiel einzustellen, das im NÖ-Unterhaus gepflogen wird.

Den Gang zurück in die Erstklassigkeit geht man in Gablitz gemessenen Schritts. Er sei „kein Drama“, hält Obmann Andreas Forche fest. Vorausgesetzt, es gelingt jetzt eine Etage tiefer, solide Fuß zu fassen.