Vor dem Spiel beim überlegenen Tabellenführer Bisamberg haben sich die Gablitzer eine Portion Selbstvertrauen abgeholt. Gegen Laa gab es einen 4:0-Kantersieg, mit dem man die Thayastädter auch gleich in der Tabelle überholen konnte.

Aber in der Gebietsliga NNW ist ohnehin außer Bisamberg jedes Team noch abstiegsgefährdet. Trotz eines bis zum letzten Wochenende miserablen Frühjahrs, liegen die Skaloud-Schützlinge nur acht Punkte hinter dem Tabellendritten Hohenau, der ein Spiel mehr am Konto hat. Schlusslicht Neusiedl wiederum ist nur vier Punkte hinter den Gablitzern und hat auswärts in Hohenau unglücklich mit 0:1 verloren.

Kein Wunder, dass Gablitz-Trainer Thomas Skaloud gern das Phrasenschwein füttert, mit Aussagen wie „der Ball ist rund“. Denn in dieser Klasse scheint tatsächlich immer alles möglich zu sein.

Allerdings hängt bei den Gablitzern doch schon seit einigen Jahren ein Aufwärtstrend fast allein von einem Mann ab. „Geht‘s Aksu gut, dann geht‘s den Gablitzern gut“, könnte man sagen. Mit zwei Toren hat sich der Offensive gegen Laa eindrucksvoll zurückgemeldet. Wenn der 36-Jährige die Kugel richtig rollen lässt, dann kann auch SVG-Obmann Andi Forche bald wieder ruhig schlafen.