Alles für den Doppelpack

Gebietsligafußball wird im Wienerwald kommende Saison auf jeden Fall gespielt. Vielleicht sogar im Doppelpack. Schönfeld ist in der 1. Klasse West/Mitte der Titel und damit das Ticket für die Gebietsliga West kaum mehr zu nehmen. Und Gablitz hat‘s noch selbst in der Hand, den Verbleib in der Nord/Nordwest klarzumachen. Vorausgesetzt, die Prokes-Elf krempelt die Ärmel auf.

Denn schon gegen Langenlebarn, der Papierform nach Titelkandidat, war man nicht chancenlos. Nur den letzten Kampfgeist ließ man vermissen – so der Befund von Trainer Robert Prokes. Eigentlich eine Grundtugend im Tabellenkeller, die es schleunigst wieder zu entdecken gilt. Denn von nun warten nur mehr Endspiel auf die Gablitzer, die nach Verlustpunkten Tabellenletzter sind. Vor eigenem Publikum empfängt man mit Prottes, Laa und Ernstbrunn Teams auf Augenhöhe. Gerade da muss Gablitz „liefern“.