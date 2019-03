Christian Ratschka, der neue Headcoach des FC Purkersdorf, hat schon in seiner Zeit als Aktiver im Spielerpass fast jährlich neue Klubnamen eintragen lassen. Auch als Trainer ist er ein Wandervogel geblieben, im Weinviertel gilt er als „bunter Hund“, der fast jeden Verein der 1. Klasse Nord trainiert hat.

Noch bevor die Purkersdorfer Vereinsführung in der Winterpause mit Roman Fankhauser das Experiment mit einem bis dahin nur als Nachwuchscoach bekannten Schweizer einging, hatte es Gespräche mit Ratschka gegeben. Für den Klub soll er der Wunschkandidat gewesen sein, doch der Trainer gab der 1. Klasse Nord den Vorzug.

So hat er sich für Hauskirchen entschieden, das noch einen Stock über den Purkersdorfern kickt. Keine gute Wahl! Wie schon zuvor in Hinterbrühl und Poysdorf ist der Wiener, der sich kein Blatt vor den Mund nimmt, rasch angeeckt. Purkersdorf ist somit in dieser Saison seine vierte Trainerstation. Da trifft es sich gut, dass die Purkersdorfer nun die dritte Besetzung am heißen Stuhl aufbieten.

Weder Reisinger noch Fankhauser ist es gelungen, den Spielern zu vermitteln, wo das Tor steht. Da sollte Ratschka einen kleinen Vorteil haben. Er fühlte sich selbst im Sturm am wohlsten, galt aber als Allrounder. Und Baustellen gibt es in Purkersdorf ohnehin überall.