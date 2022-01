Am letzten Drücker

Der 23-jährige Purkersdorfer Alexander Schlintner hat sich erst in der aktuellen Saison in die österreichische Skeleton-Weltcupmannschaft gefahren. Geholfen hat ihm dabei, dass Florian Auer in der Olympiasaison völlig außer Form ist. Der neue Teamchef Jeff Pain ersetzte den Tiroler durch Schlintner, der bis dahin nur B-Kaderathlet war.

Bei den ersten Rennen im Weltcup hatte Schlintner auch Mühe, doch seine Startzeiten waren stark und auch fahrerisch bekam er seinen Schlitten nach drei Weltcupstarts immer besser in Griff. Bei der EM in St. Moritz vollbrachte er mit Rang 11 nun sein Meisterstück. Als bester Österreicher vor Samuel Maier schaffte er die Olympianorm.

Die NÖN-Leser im Wienerwald können sagen, es immer gewusst zu haben, wählten sie Schlintner doch bereits zweimal zum NÖN-Sportler des Jahres. Eine Überraschung ist sein Peking-Ticket aber doch.