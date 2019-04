Die Saison musste von den Pressbaumer Badmintoncracks bereits als die Tragischste in der Klubgeschichte verbucht werden, noch ehe das erste Spiel bestritten war. Kein sportlicher Erfolg der Welt hätte die bei einem Verkehrsunfall verunglückten Carina Meinke und deren Lebensgefährten Chee Tean Tan zurückbringen können.

Trotzdem schrammte man nur hauchdünn am dritten Staatsmeistertitel in der ASV-Klubgeschichte vorbei. Mit der Unterstützung des Gesamtvereins wurde personell auf den Verlust reagiert und mit Andrei Adistia noch ein Indonesier verpflichtet. Dass dessen Aufenthaltsgenehmigung zu früh ablief, war ein Faktor, warum man den Titel doch nicht wie erträumt den Verstorbenen widmen kann.

Letztlich waren es schon im Grunddurchgang Kleinigkeiten, die bei den Spielen zwischen Traun, Pressbaum und Wolfurt den Ausschlag gaben. Sportlich ist eine Wiederholung dieser Saison kaum vorstellbar. Gratulation allen, die diese möglich gemacht haben, speziell allen beim ASV, die in einer schwierigen Situation, Denkwürdiges vollbracht haben. Am Ende waren es sieben vergebene Matchbälle in Folge, welche wohl die Meisterschaft gekostet haben. Doch von „Schuld“ darf man nicht reden. Vielmehr muss man danken, für eines von vielen unvergesslichen Spielen in der Saison im Ausnahmezustand.