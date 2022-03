Courage rettet Leben

Einen Ersten-Hilfe-Kurs haben wir alle absolviert. Aber – Hand aufs Herz – wer fühlt sich sicher genug, um das Gelernte anzuwenden? Der WAC-Fußballer Luka Lochoshvili zum Beispiel. Sein beherztes Eingreifen hat dem Tullnerbacher Georg Teigl wohl das Leben gerettet.

Es waren beklemmende Szenen, die sich da am Sonntag beim Spiel zwischen der Austria und dem WAC abgespielt haben. Georg Teigl lag bewusstlos am Boden, Kollegen und Gegenspieler waren fassungslos. Lochoshvili nahm sich ein Herz, befreite die verlegten Atemwege. Seine lebensrettende Courage macht Mut – gerade in diesen Tagen, wo Krieg und Leid uns näher gerückt sind, als wir uns alle gedacht haben.

Einfach zupacken statt zuschauen! Diese Lektion hat Lochashvili uns erteilt. Und vielleicht einigen den Anstoß gegeben, die eingerosteten Erste-Hilfe-Kenntnisse endlich mal aufzufrischen ...