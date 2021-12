Das große Sesselrücken

Schon traditionell steht ein Jahreswechsel im Zeichen des Umbruchs. Es endet, etwas Neues beginnt. An dieses Motto halten sich auch die heimischen Fußballklubs. Nach Gablitz kündigt sich nun auch beim FC Purkersdorf eine Trainerneubesetzung an.

Freilich liegt beim FCP die Sache anders als bei den abstiegsbedrohten Gablitzern. Unter Robert Zeleznik zeigte die Kurve nach oben. Die Zeiten, als Purkersdorf am laufenden Band sportliche Watsch‘n kassiert hat, sind endgültig vorbei. Das Team hat sich konsolidiert - auch dank der „Leadership“ von Ex-Teamspieler Thomas Prager. Im Herbst scheint man nach oben hin an eine gläserne Decke gestoßen zu sein. Ins Titelrennen können die Purkersdorfer nicht mehr eingreifen. Und so passt der Zeitpunkt für Trainer Zeleznik ganz gut, um das Staffelholz an einen Neuen zu übergeben. Dieser kann seine Purkersdorfer Mission ohne Druck angehen.