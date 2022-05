Das rettende Ufer ist nah

Derbys haben eigene Gesetze. Am Wochenende gab es in der Gebietsliga die Bestätigung dafür. Klosterneuburg, das am Dienstag noch in die Titelentscheidung eingegriffen hatte, indem es Hohenau, dem Tabellenführer nach Verlustpunkten, zwei Punkte abknöpfen konnte (1:1), musste sich daheim Schlusslicht Gablitz 0:2 geschlagen geben.

Ein Faktor mag gewesen sein, dass es sich für den FCK um die dritte Partie binnen sechs Tagen gehandelt hatte. Und vielleicht nahmen die Klosterneuburger, die den Anschluss im Titelkampf längst verpasst haben, die für sie bedeutungslose Partie auch nicht ernst genug.

Trotzdem muss man die Gablitzer loben. Sie haben ihre Chance ergriffen! Die rote Laterne wurde an Ladendorf weitergereicht und mit 22 Zählern, bei einem Spiel weniger, ist man auch an Sieghartskirchen, Ernstbrunn, Laa (je 25) dran. Das rettende Ufer ist selbst bei zwei Absteigern wieder nah.