Ein gewöhnlicher Profi ist der Gablitzer Stefan Maierhofer sicher nicht, eher ein Hansdampf in allen Gassen. Auf seiner Website beschreibt er sich auch als „Unternehmer und Vortragender“. Mit der Firma Sportscon bietet der 36-Jährige eine Beratung für Sportler an. Ein Schelm, wer nun denkt, beim FC Aarau, dem 23. Profiklub in seiner Karriere, finde er ein dankbares Feld dafür vor.

Für die Vorträge, die er hält, wirbt er mit seinen internationalen Erfahrungen und Erfolgen sowie seinem Lebensweg. Maierhofer sieht sich selbst als bestes Beispiel dafür, was man durch Motivation, Willenskraft und Selbstbewusstsein erreichen kann. Sein Leistungspotenzial hat er zumindest im Fußball optimal ausgeschöpft.

Die Aarauer haben also nicht nur einen Stürmer, sondern auch einen Mentaltrainer und Motivator bekommen, der eine wichtige Unterstützung für Trainer Patrick Rahmen werden kann. Für diesen haben sich im Kurztrainingslager die guten Eindrücke bestätigt, die er von Maierhofer schon in den Vorgesprächen erhalten hatte: „Ein topseriöser Profi.“ Und „Wer eine solche Vita hat, muss ohnehin etwas können.“

Maierhofer meint zu seinen bisherigen 22 Karrierestationen: „Ich bereue keine einzige davon.“ Bleibt abzuwarten, ob er dies auch nach dem Gastspiel im Brügglifeld noch sagen kann.