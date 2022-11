Derbydurst geweckt

Nur ein paar Kilometer trennen Purkersdorf und Pressbaum. Duelle auf Ligaebene gab‘s in jüngerer Vergangenheit aber keine – zu unterschiedlich verlief die Entwicklung beider Klubs. Am Ende sieht man sich aber immer in der 2. Klasse – und dort hat sich gezeigt: Ein Derby zieht immer.

Mit rund 200 Besuchern war die Pressbaumer Sportanlage so gut gefüllt wie schon lange nicht. Das Aufeinandertreffen mit dem Nachbarn konnte durchaus die Fans mobilisieren. Auch wenn am Ende der Favorit gewann. Purkersdorf mühte sich beim Absteiger zu einem 1:0-Erfolg. Damit bleiben die Novara-Schützlinge im Titelrennen. Nur vier Zähler fehlen auf Spitzenreiter Türnitz. Mit der stärksten Offensive der Liga haben die Purkersdorfer alle Optionen fürs Frühjahr. Und wenn‘s 2022/23 mal kein Derby geben sollte, wird man beim FCP auch gut leben können. Die Erstklassigkeit lockt.