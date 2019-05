Nach dem katastrophalen Start in die Kreisligasaison letzte Woche, als man mit einer nicht ganz verständlichen Rumpfmannschaft aufgelaufen ist, bei der sogar Obmann Leitl auf Vier spielen musste, haben die Purkersdorfer in der zweiten Runde als vermeintlich bestes Team der Region in der Kreisliga Mitte B1 doch ein deutliches Lebenszeichen gegeben.

Die Meisterschaft dürfte für die Purkersdorfer erst diese Woche losgegangen sein. Vielleicht hatte man nach den Regenabsagen zu Beginn der Meisterschaft einfach geglaubt, es ginge ewig so weiter.

Diese Woche waren jedenfalls alle versprochenen Topspieler mit an Bord — bis auf einen! Ausgerechnet Österreichs Nummer 29 fehlte auf Eins. Ging aber nur im ersten Satz ab. Den verlor Rene Lackner 1:6. Kein gutes Zeichen, nachdem er auch in der Vorwoche glatt verloren hatte. Doch diesmal riss er sich zusammen, fegte Kilbs Einser Didi Wieser, der auch Kilbs Fußball-Landesligamannschaft trainiert, glatt vom Platz. Danach ging es bei allen Spielen nur „zack, zack, zack“ — 9:0-Sieg!

Trotzdem wird es schwer, heuer noch den Titel zu holen, um den versprochenen sofortigen Wiederaufstieg zu schaffen. Drei Punkte, die man im ersten Spiel so leichtfertig liegen gelassen hat, sind im Tennis nur ganz schwer aufzuholen.