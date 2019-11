Die Unruhe im Umfeld geht nicht spurlos vorüber an den Kickern des USV Pressbaum. Nach der Niederlage in Kirchberg ist man nur noch Mittelmaß in der 1. Klasse West/Mitte. Nun gilt es, sich gegen Schönfeld mit Anstand in die Winterpause zu verabschieden. Und dann Nägel mit Köpfen zu machen: Bei der Generalversammlung am 15. November steht eine entscheidende Weichenstellung an.

Die Kernfrage: Will sich Pressbaum mittelfristig nach oben orientieren, Richtung Gebietsliga oder gar eine Etage höher? Oder hat die Basis, der Einbau des eigenen Nachwuchses in die „Erste“ Priorität? Auch dieser Weg kann nach oben führen, aber eben nur langfristig. Jetzt sind die Mitglieder am Wort.

Das Frühjahr bietet sich als „Experimentierfeld“ an. Nach unten wird nichts passieren, mit dem Titelrennen hat Pressbaum heuer ohnehin nichts mehr zu tun. Eigentlich ideal für den angedachten Umbau.

Spekulationen über den Nachfolger von Robert Prokes sind in dieser Situation entbehrlich. Vorerst geht’s darum, den Kurs festzulegen. Erst dann kann man seriös über den passenden „Kapitän“ auf der Trainerbank diskutieren. Denn der muss den eingeschlagenen Weg verkörpern. Sonst ist jeder Kurswechsel zum Scheitern verurteilt.