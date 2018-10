Für Maierhofer war das Match gegen Servette Genf, den Tabellenführer der Schweizer Challenge-League (2. Bundesliga), der bislang stärkste Auftritt im Dress des FC Aarau. Nicht nur, weil er seinen ersten Treffer erzielt hat, sondern auch, weil er überhaupt einziger Gefahrenherd des Schlusslichts war.

Maierhofer hat die Länderspielpause in der Meisterschaft offenbar gut genutzt, um sich als 36-jähriger Team-Opa besser in das sehr junge Team zu integrieren, zu dem er ja erst nach den ersten desaströs verlaufenen Runden gestoßen ist. Doch Maierhofers kämpferische Topleistung reichte gegen die starken Genfer nicht. Und so dominierte nach dem Spiel nur ein Gedanke sein Interview im klubeigenen TV. „Es ist einfach bitter“, wiederholte er wie ein Mantra rund zehn Mal.

Erfolg hat Maierhofer der Truppe von Patrick Rahmen nämlich noch keinen gebracht. Und dass er gegen Genf eine Kopfballchance ausließ, bei der das Tor eigentlich nicht zu verfehlen war, ist auch Maierhofer.

Aber selten hat ein Trainer ihm in den letzten Jahren so lange Vertrauen geschenkt, wie Rahmen. Der Gablitzer darf in jedem Spiel volle 90 Minuten sein Leiberl durchschwitzen. Und das schmeckt dann wieder wie feinste Schweizer Schokolade — irgendwie bitter halt!