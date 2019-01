Purkersdorf, Gablitz & Co. sind offenbar ein gutes Pflaster für erfolgreiche Fußballer. Während die lokalen Klubs schon bessere Zeiten gesehen haben, boomt der „Export“. Mit dem Mauerbacher Stephan Palla ist nun auch der letzte Profi untergekommen, versucht sein Glück bei Burinam in Thailand.

Der Gablitzer Stefan Maierhofer hat sich in Aarau zum Publikumsliebling entwickelt, will 2019 an sein (treffsicheres) Herbstfinish anknüpfen. Der 36-Jährige weiß, dass der Körper sein Kapital ist. Entsprechend topfit präsentiert er sich auch. Und ein starkes Frühjahr ist dem Stürmerevergreen allemal zuzutrauen, dann sollten sich eine Aarauer mit dem Abstieg wirklich nichts zu tun haben.

Zufrieden mit dem letzten Halbjahr kann auch Cican Stankovic sein. Der Torhüter mit Pressbaumer Wurzeln hat sich als Nummer eins mit Liga-Dominator Salzburg etabliert, kann sich mit weiteren guten Leistungen für‘s Nationalteam empfehlen. Auch, wenn dort Grasshoppers-Legionär Heinz Lindner nur schwer zu „überrunden“ sein wird.

Eine Saison zum Vergessen hat Georg Teigl hinter sich. Nach Ende des Leihengagements bei Braunschweig spielte der 27-Jährige bei seinem Stammklub Augsburg die gleiche Rolle wie zuvor. Nämlich gar keine. Teigl kann nur hoffen, dass sich die Chance auftut, Spielpraxis zu sammeln. Und das wird wohl nur via Leihe klappen.