Erfrischend anders, was sich da am Samstag in der NV-Arena abgespielt hat. Nicht nur, weil statt der runden Lederkugel ein „Eierlaberl“ durch die Gegend bugsiert wurde. Die Austrian Bowl hat gezeigt, was möglich ist in der NV-Arena. American Football hat an diesem Abend den Fußball ausgestochen.

Mit gut 5.500 Fans war die Heimstätte der SKN-Kicker ungewöhnlich gut gefüllt. Und die Raiders wie auch die Vikings taten mit einer hochkarätigen Partie ihr Bestes, um die Werbetrommel für den Footballsport zu rühren. Wirklich bemerkenswert war jedoch, was sich auf den Rängen abgespielt hat. Viele Frauen, viele Familien – und eine Stimmung, die zwar gut, aber frei von Gehässigkeit und „tiefen“ Schmähgesängen für einen familienfreundlichen Nachmittag garantieren konnte. Auch so geht‘s also!

Unter dem Mäntelchen der Tradition und falsch verstandener „Fankultur“ lauert im Fußball immer noch der Mief von vorgestern. Also wird beschimpft, gepöbelt und der Gegner verhöhnt. Weil‘s angeblich dazu gehört. Abseits des harten Kerns der Fanszene regiert das Schweigen, die Mentalität des Theaterbesuchers, der bloß zum Schluss Applaus spendet.

Echte Stimmung kann da nur bedingt aufkommen. Die Austrian Bowl hat dazu einen erfreulichen Gegenentwurf geliefert.