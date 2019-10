Wenn den Letzten vom Siebenten gerade mal fünf Punkte trennen, dann nennt man das wohl eine „enge Kiste“. Zwei Umfaller am Stück – und schon stecken Mittelfeldkandidaten wie der SV Gablitz mitten im Abstiegskampf der Gebietsliga Nord/Nordwest. Klar, dass Trainer und Sportchef Thomas Skaloud deshalb das leistungstechnische Wellental seiner Truppe besonders sauer aufstößt. Der sportliche Leiter will am Transfermarkt aktiv werden.

Allerdings: Fehlgriffe wird man sich nicht leisten können. Dafür geht‘s in der Gebietsliga einfach zu eng zu. Und Skaloud hat weniger mit dem fußballerischen Level seiner Kicker ein Problem als vielmehr mit der Mentalität. „Zu viele Chefs, zu wenige Teamplayer“ sieht er im Kader.

Somit wird man sich den Charakter der Gablitzer Winterkandidaten genau anschauen, sie möglichst auch im Trainingsbetrieb unter die Lupe nehmen. Idealerweise also Kicker holen, von denen man längst weiß, wie sie ticken. Und die, die Ärmel aufkrempeln, wenn‘s mal nicht so läuft. Fußballer dieser Sorte werden im Winter allerdings nicht so leicht loszueisen sein. „Am Markt“ sind vor allem die Unzufriedenen, die bei ihren alten Klubs nicht mehr Gefragten. Ein gutes (Transfer-)Händchen ist für den SV Gablitz also wichtiger denn je.