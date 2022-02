In vier Jahren gilt’s „richtig“

Der Purkersdorfer Alex Schlintner hat sein Olympiaabenteuer hinter sich. Und der 24-jährige Heeressportler darf stolz auf seine Leistung sein. Während die meisten Konkurrenten die selektive Bahn in Yanqing aus dem Weltcup kannten, war sie für ihn Neuland. Trotzdem hat „Schlinti“, wie ihn seine Freunde nennen, das Ziel, als Top-20-Fahrer auch den vierten und letzten Wertungsdurchgang bestreiten zu dürfen, erreicht. Davon beflügelt, hat er im Finale sogar seinen besten Run ins Eis gebrannt und sich noch auf Endrang 17 verbessert. Das Daumendrücken von Mama Andrea und Papa Erich hat geholfen.

Ein Erfolg von dem Schlintner nun zerren kann. Und in vier Jahren bei den Spielen will er „richtig angreifen“. Dann ja möglicherweise auf seiner Heimbahn in Igls, wegen der er vor zwei Jahren sogar nach Tirol gezogen ist. Das Italienische Olympische Komitee soll sie jedenfalls in die engere Wahl ziehen.