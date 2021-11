Irene Fuhrmann: Die EM als Reifeprüfung

Das Old Trafford. Theater der Träume, Tempel der Fußballfans und erste Adresse für viele, die das runde Leder lieben. Dort das Eröffnungsspiel einer EM zu bestreiten, ist ein Traum. Ein Traum, der für Irene Fuhrmann in Erfüllung geht. Die Gablitzerin hat das ÖFB-Team zur Frauen-EM geführt – und hofft in England auf den nächsten Schritt.

Als langjährige Assistentin von Dominik Thalhammer hat Fuhrmann scheinbar nahtlos die begonnene Entwicklung fortgesetzt, dabei auch eigene Akzente setzen können. Die Qualifikation für die EM trägt zu einem guten Teil schon ihre Handschrift. Das Abschneiden im kommenden Jahr wird zur sportlichen Reifeprüfung – für die Teamchefin, aber auch für den heimischen Frauenfußball. Die Gruppe hat’s in sich – mit der „Traditionsmacht“ Norwegen und vor allem England, wo mittlerweile viel Geld fließt. Wer in diesem Feld besteht, gehört zu den Allerbesten.