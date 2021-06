Der Aufschrei bei den Klubs im Ybbs- und Yspertal hat nichts geholfen: Die lange diskutierte Klassenreform in der Hauptgruppe West ist nun fix. Und für die Wienerwaldklubs ergeben sich durch die 16er-Liga neue Möglichkeiten – auch wenn der Weg zum Aufstieg enorm steinig geworden ist.

Von elf Klubs in der Vorsaison auf 16 Vereine 2021/22: Den Teams in der neuen 2. Klasse Traisental/Alpenvorland steht eine beinharte Saison bevor. In der die Karten völlig neu gemischt werden. Mit den Klubs aus dem Bezirk Lilienfeld kehren alte Bekannte zurück, die die Liga durchaus aufwerten können. Mit Eichgraben ist diesmal wohl nicht ganz vorne zu rechnen. Dafür hat Neulengbach mit dem verlorenen Sohn Bernhard Kotynski einiges vor und wird ebenso um die vorderen Plätze mitmischen wollen wie der FC Purkersdorf, der schon vergangenes Jahr ein kräftiges Lebenszeichen von sich gegeben hat.

Entscheidender Faktor wird wohl die Physis sein. 30 Runden sind ein Pensum wie in der Landesliga. Wer über den längeren Atem (und einen entsprechend breit besetzten Kader) verfügt, wird am Ende die Asse in der Hand halten…